Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli....
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli....

Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli....

7 saat önce

Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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