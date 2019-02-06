Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi
52 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen basına kapalı kabul, 45 dakika sürdü.
Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018 tarihinde yapmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:29 Kaynak: AA
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