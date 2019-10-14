Erdoğan, bahçeli ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tedavisinin ardından parti genel merkezinde bugün mesaisine başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi, MHP lideri Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan görüntüde Erdoğan, Bahçeli'ye, "Televizyonda izledim. Rabb'im şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca MHP lideri Bahçeli'ye, 7'nci Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gittiğini söyledi.