Son Dakika Haberleri: Erdoğan, bahçeli ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Erdoğan, bahçeli ile telefonda görüştü

Erdoğan, bahçeli ile telefonda görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tedavisinin ardından parti genel merkezinde bugün mesaisine başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Erdoğan, bahçeli ile telefonda görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tedavisinin ardından parti genel merkezinde bugün mesaisine başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi, MHP lideri Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan görüntüde Erdoğan, Bahçeli'ye, "Televizyonda izledim. Rabb'im şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca MHP lideri Bahçeli'ye, 7'nci Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gittiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Görüşmeden görüntü

Haber: ANKARA, -


Recep Tayyip Erdoğan, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:32 Kaynak: DHA
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