Erdoğan: "Bahçeli ile Yarın Görüşeceğim."
2 saat önce
IHAAW141709-SIY/05-02-2019- Erdoğan: "Bahçeli ile yarın görüşeceğim." 05.02.2019 14: 17: 09 TSI NNNN.
IHAAW141709-SIY/05-02-2019
- Erdoğan: "Bahçeli ile yarın görüşeceğim." 05.02.2019 14: 17: 09 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:24 Kaynak: İHA
İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi
Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı
Eşinin Ailesinden 3 Kişiyi Öldüren Damat, Katliamı 400 Bin Lirayı Beğenmeyince Yapmış
Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı