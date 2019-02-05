Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bahçeli ile Yarın Görüşeceğim."

Erdoğan: "Bahçeli ile Yarın Görüşeceğim."

2 saat önce

IHAAW141709-SIY/05-02-2019- Erdoğan: "Bahçeli ile yarın görüşeceğim." 05.02.2019 14: 17: 09 TSI NNNN.

Erdoğan:
IHAAW141709-SIY/05-02-2019

- Erdoğan: "Bahçeli ile yarın görüşeceğim." 05.02.2019 14: 17: 09 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:24 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Politika
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