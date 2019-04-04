Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Bahçeli'yi Aradı

Erdoğan, Bahçeli'yi Aradı

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı.

Erdoğan, Bahçeli'yi Aradı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, taziyede bulundu.

Erdoğan, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'le de telefonda görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:36 Kaynak: AA

Alparslan Türkeş, Güncel
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