Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Bahçeli'yi Kabul Etti

Erdoğan, Bahçeli'yi Kabul Etti

50 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.10'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:12 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika
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