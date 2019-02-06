Son Dakika Haberleri: Erdoğan Bahçeli'yle Görüştü

Erdoğan Bahçeli'yle Görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul 50 dakika sürdü. Görüşmenin ana gündemi Cumhur İttifakı'ydı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Güncel
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