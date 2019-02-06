Erdoğan Bahçeli'yle Görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul 50 dakika sürdü. Görüşmenin ana gündemi Cumhur İttifakı'ydı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:56 Kaynak: İHA
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