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Erdoğan Bahçelievler'de toplu açılış töreninde konuştu (1)

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'de Hasan Doğan Spor Kompleksi Bahçesi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan Bahçelievler'de toplu açılış töreninde konuştu (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI   Recep Tayyip ErdoğanBahçelievler'de Hasan Doğan Spor Kompleksi Bahçesi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlarda yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan söylüyorsa aynen adayları da öyle yalancı ve bunlar aynı zamanda da yalanın ötesinde her türlü oyunu da oynuyor. Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili 11 kamu zararıyla ilgili işlem tespit edilmiştir, Sayıştay tarafından. Bu adayın sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur. Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?' diyor. Bunu bize sormayacaksın, bunu sen kendine soracaksın. Fail ortada, 29 puandan 13 puana nasıl indi? (İBB'de verilerin kopyalanması) Derdi verileri korumak değil onları alıp bir yerlere servis etmektir. Bu FETÖ metodudur, FETÖ.  Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor. Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar. Vitrin süsü. En ufak bir yanlışta karşısına meclis dikilecek." dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:32 Kaynak: DHA
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