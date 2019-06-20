ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU 2
1 saat önce
ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU 2(İmamoğlu bölümü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
İSTANBUL - ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU 2 (İmamoğlu
bölümü)
(Tür: İstanbul
)
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