ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU
16 dakika önce
ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU (Aktüel)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:15 Kaynak: DHA
İSTANBUL - ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU (Aktüel
)
(Tür: İstanbul
)
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