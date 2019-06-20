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ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

16 dakika önce

ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU (Aktüel)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU (Aktüel)
(Tür: İstanbul)
ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:15 Kaynak: DHA
İstanbul, Aktüel, Güncel
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