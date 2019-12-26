ERDOĞAN BAKAN AKAR'IN OĞLUNUN NİKAHINDA ŞAHİTLİK YAPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERDOĞAN BAKAN AKAR'IN OĞLUNUN NİKAHINDA ŞAHİTLİK YAPTI - Son Dakika

ERDOĞAN BAKAN AKAR'IN OĞLUNUN NİKAHINDA ŞAHİTLİK YAPTI

6 saat önce

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.

ERDOĞAN BAKAN AKAR'IN OĞLUNUN NİKAHINDA ŞAHİTLİK YAPTI, System.String[]

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.

Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi. Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

------------

-Nikahtan fotoğraflar


Hulusi Akar, Selim Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz
Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor

Son Dakika Haberleri
05:18 Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti - Son Dakika
05:11 Yerli otomobilin ayrıntıları Resmi Gazete'de - Son Dakika
05:04 Yerli otomobilde detaylar belli oldu - Son Dakika
04:21 Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. - Son Dakika
04:20 Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da... - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 05:37:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ERDOĞAN BAKAN AKAR'IN OĞLUNUN NİKAHINDA ŞAHİTLİK YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]