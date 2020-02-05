Erdoğan, Bakan Soylu'dan çığ düşmesi ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan, Bakan Soylu'dan çığ düşmesi ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı - Son Dakika

Erdoğan, Bakan Soylu'dan çığ düşmesi ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, Bakan Soylu'dan çığ düşmesi ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Soylu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Bahçesaray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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