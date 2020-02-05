Son Dakika › Politika › Erdoğan, Bakan Soylu'dan çığ düşmesi ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı - Son Dakika
Erdoğan, Bakan Soylu'dan çığ düşmesi ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:04 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Soylu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.
Son Dakika Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulundu