Erdoğan, Bakan Soylu'dan depremle ilgili bilgi aldı - Son Dakika

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Erdoğan, Bakan Soylu'dan depremle ilgili bilgi aldı
7 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek, bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek, bilgi aldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi almıştır." denildi.
ANKARA, -
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