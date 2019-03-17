Erdoğan: "Bakıyorsunuz Avrupa Parlamentosu Tamamı Bölücü Terör Örgütünün, Fetö'nün Argümanlarından...

Erdoğan: "Bakıyorsunuz Avrupa Parlamentosu tamamı bölücü terör örgütünün, FETÖ'nün argümanlarından oluşan gerekçelerle ülkemize saldırıyor.

Erdoğan: "Bakıyorsunuz Avrupa Parlamentosu tamamı bölücü terör örgütünün, FETÖ'nün argümanlarından oluşan gerekçelerle ülkemize saldırıyor. Fırsat bulsalar inanın bu ülkeyi terör örgütlerine teslim etmekte bir dakika bile tereddüt etmeyecekler."

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