Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bakıyorsunuz Avrupa Parlamentosu Tamamı Bölücü Terör Örgütünün, Fetö'nün Argümanlarından...

Erdoğan: "Bakıyorsunuz Avrupa Parlamentosu Tamamı Bölücü Terör Örgütünün, Fetö'nün Argümanlarından...

12 dakika önce

Erdoğan: "Bakıyorsunuz Avrupa Parlamentosu tamamı bölücü terör örgütünün, FETÖ'nün argümanlarından oluşan gerekçelerle ülkemize saldırıyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bakıyorsunuz Avrupa Parlamentosu tamamı bölücü terör örgütünün, FETÖ'nün argümanlarından oluşan gerekçelerle ülkemize saldırıyor. Fırsat bulsalar inanın bu ülkeyi terör örgütlerine teslim etmekte bir dakika bile tereddüt etmeyecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:33 Kaynak: AA

Avrupa, Güncel
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