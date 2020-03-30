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Erdoğan: "Bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 katına varan...
6 saat önce
Erdoğan: "Bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 katına varan artışlar sağladık.
Erdoğan: "Bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 katına varan artışlar sağladık. Gerekirse bu kapasiteleri artırma imkanına sahibiz."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:08 Kaynak: AA
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