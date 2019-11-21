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Erdoğan: "Baraj sayımızı 841'den 856'ya çıkarmayı ve depolama hacmini 178 milyar metreküpe...
6 saat önce
Erdoğan: "Baraj sayımızı 841'den 856'ya çıkarmayı ve depolama hacmini 178 milyar metreküpe ulaştırmayı hedefliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "Baraj sayımızı 841'den 856'ya çıkarmayı ve depolama hacmini 178 milyar metreküpe ulaştırmayı hedefliyoruz."
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