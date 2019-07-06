Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasında hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın...
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Erdoğan, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasında hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın...

1 saat önce

Erdoğan, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasında hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diledi.

Erdoğan, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasında hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın..., System.String[]
Erdoğan, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasında hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:26 Kaynak: AA
Barents Denizi, Güncel
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