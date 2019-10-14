Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı.
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Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz, 200'e yakın yaralımız var."
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