Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı.
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı) 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı.

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı.

1 saat önce

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz, 200'e yakın yaralımız var."

Barış Pınarı Harekatı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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