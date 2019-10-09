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Erdoğan: barış pınarı harekatı başlamıştır

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıkladı.

Erdoğan: barış pınarı harekatı başlamıştır, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz.
Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız" açıklamasını yaptı.


Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:18 Kaynak: DHA
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