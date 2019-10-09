Son Dakika Haberleri: Erdoğan: barış pınarı harekatı başlamıştır (2)
Son Dakika Politika Erdoğan: barış pınarı harekatı başlamıştır (2)

Erdoğan: barış pınarı harekatı başlamıştır (2)

1 saat önce

'MEHMETÇİKLERİMİZİN ALINLARINDAN ÖPÜYORUM'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel...

Erdoğan: barış pınarı harekatı başlamıştır (2), System.String[]

'MEHMETÇİKLERİMİZİN ALINLARINDAN ÖPÜYORUM'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.


Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Twitter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi
Son dakika: Fransa ve İngiltere, harekatın ardından BM'ye çağrı yapacak Sınırda alarm! Okullar tatil edildi, internet ve GSM hatları kapatıldı Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:47:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: barış pınarı harekatı başlamıştır (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]