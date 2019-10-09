Son Dakika Haberleri: Erdoğan: barış pınarı harekatı başlamıştır (3)
Son Dakika Politika Erdoğan: barış pınarı harekatı başlamıştır (3)

Erdoğan: barış pınarı harekatı başlamıştır (3)

39 dakika önce

HAREKATIN BAŞLAMA EMRİNİ VERDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma emrini verdiği ana ilişkin fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı tarafından Twitter hesabından paylaşıldı.

Erdoğan: barış pınarı harekatı başlamıştır (3), System.String[]

HAREKATIN BAŞLAMA EMRİNİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma emrini verdiği ana ilişkin fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı tarafından Twitter hesabından paylaşıldı. Erdoğan'ın, makamında harekatı başlatma emrini verdiği ana ilişkin çekilen fotoğraflar, "Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış
Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi" notuyla paylaşıldı.
LİDERLERE BİLGİ VERDİ
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi vermiştir" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:55 Kaynak: DHA
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