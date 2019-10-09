Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların...
1 saat önce
Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız."
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