Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı ile oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların...

Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların...

1 saat önce

Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı ile oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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