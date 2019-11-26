Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı) Mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil. Bu tür askeri... - Son Dakika
Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil. Bu tür askeri...
6 saat önce
Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil. Bu tür askeri harekatlarda herhangi bir tarih vermek mümkün olmaz."
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil. Bu tür askeri harekatlarda herhangi bir tarih vermek mümkün olmaz."
Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak