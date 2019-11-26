Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil. Bu tür askeri...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı) Mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil. Bu tür askeri... - Son Dakika

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil. Bu tür askeri...

6 saat önce

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil. Bu tür askeri harekatlarda herhangi bir tarih vermek mümkün olmaz."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil. Bu tür askeri harekatlarda herhangi bir tarih vermek mümkün olmaz."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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