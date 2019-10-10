Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Hele Mısır sen hiç konuşamazsın.
2 saat önce
Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Hele Mısır sen hiç konuşamazsın.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı