Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Hele Mısır sen hiç konuşamazsın.
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Hele Mısır sen hiç konuşamazsın.

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Hele Mısır sen hiç konuşamazsın.

2 saat önce

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Hele Mısır sen hiç konuşamazsın.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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