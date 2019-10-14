Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 18 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda, "700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize atıldı, 18 şehidimiz var" dedi.



Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında operasyona dair bilgi veren Erdoğan, 'YPG/PYD terör örgütünün meşrulaştırılmaya çalışıldığını' söyledi.