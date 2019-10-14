Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 18 şehidimiz var
Son Dakika Dünya Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 18 şehidimiz var

Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 18 şehidimiz var

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda, 700'ü aşkın havan topunun bizim ülkemize atıldı, 18 şehidimiz var" dedi.

Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 18 şehidimiz var, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda, "700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize atıldı, 18 şehidimiz var" dedi.


Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında operasyona dair bilgi veren Erdoğan, 'YPG/PYD terör örgütünün meşrulaştırılmaya çalışıldığını' söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Barış Pınarı Harekatı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı! Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:22:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 18 şehidimiz var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]