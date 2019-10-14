Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 18 şehidimiz var
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda, 700'ü aşkın havan topunun bizim ülkemize atıldı, 18 şehidimiz var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda, "700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize atıldı, 18 şehidimiz var" dedi.
Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında operasyona dair bilgi veren Erdoğan, 'YPG/PYD terör örgütünün meşrulaştırılmaya çalışıldığını' söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:12
Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı! Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı! Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi