Erdoğan: " (Barış Pınarı Harekatı'nı protesto için konuşmadan vazgeçenler) Bu tiplerin teröre karşı...
1 saat önce
Erdoğan: " (Barış Pınarı Harekatı'nı protesto için konuşmadan vazgeçenler) Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok."
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Erdoğan: " ( Barış Pınarı Harekatı'nı protesto için konuşmadan vazgeçenler) Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok."
Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler? Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti