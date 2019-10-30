Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına...
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Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:13 Kaynak: AA
Erdoğan: " Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık."
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