Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına...

Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına...

48 dakika önce

Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık.

Erdoğan:

Erdoğan: " Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:13 Kaynak: AA
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