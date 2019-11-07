Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin...
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Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu bu mücadeleyi takdir etmesini bil."
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu bu mücadeleyi takdir etmesini bil."
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