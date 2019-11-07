Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin...
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı) Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin...

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin...

7 saat önce

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu bu mücadeleyi takdir etmesini bil."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu bu mücadeleyi takdir etmesini bil."

Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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