Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220...

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220...

1 saat önce

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220 kilometrekareye ulaştı.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220 kilometrekareye ulaştı."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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