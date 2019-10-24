Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220...
1 saat önce
Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220 kilometrekareye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220 kilometrekareye ulaştı."
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