Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Barış Pınarı) Harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Başladığımız işi...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Barış Pınarı) Harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Başladığımız işi...

Erdoğan: "(Barış Pınarı) Harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Başladığımız işi...

1 saat önce

Erdoğan: "(Barış Pınarı) Harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Başladığımız işi bitireceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Barış Pınarı) Harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Başladığımız işi bitireceğiz. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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