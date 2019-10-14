Erdoğan: "(Barış Pınarı) Harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Başladığımız işi...
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Erdoğan: "(Barış Pınarı) Harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Başladığımız işi bitireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:52 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Barış Pınarı) Harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Başladığımız işi bitireceğiz. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez."
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