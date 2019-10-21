Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi...

Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi...

1 saat önce

Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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