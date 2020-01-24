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Erdoğan: "Barış planı, Libya'da siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde önemli bir adımdır,...
6 saat önce
Erdoğan: "Barış planı, Libya'da siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde önemli bir adımdır, başarısı, kararların uygulamaya geçirilmesine bağlıdır.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "Barış planı, Libya'da siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde önemli bir adımdır, başarısı, kararların uygulamaya geçirilmesine bağlıdır."
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