Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Bartın'da Halka Hitap Etti - Bartın

Erdoğan, Bartın'da Halka Hitap Etti - Bartın

6 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, Bartın'da Halka Hitap Etti - Bartın, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:47 Kaynak: AA

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