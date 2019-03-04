Erdoğan, Bartın'da Halka Hitap Etti - Bartın
6 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:47 Kaynak: AA
Terör Örgütü YPG/PKK'nın Salıverdiği Yüzlerce DEAŞ'lının Akıbeti Belirsiz
Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı
Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı
Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu