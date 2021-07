Erdoğan: "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği desteğe dikkat çekerek, "Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Erdoğan "Bugün 80'i 17 farklı ülkeden olmak üzere toplam 240 subayımız mezun oluyor. Misafirlerimize ülkelerinde, kendi subaylarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Dün 5'inci yıl dönümüne ulaştığımız 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitemiz kısa sürede güçlü bir askeri eğitim kurumu haline gelmiştir. Üniversitemiz 5 farlı şehirdeki bin 110'u misafir 16 bin 382 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar üniversitemizden 765'i misafir olmak üzere toplamda 23 bin 167 subay ve astsubay mezun olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaç duyduğu insan kaynağını karşılamanın yanında stratejik, bilimsel ve kültürel faaliyetler gösteren üniversitemizin daima yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15 - 20 yılda kat ettiği mesafe dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir"

TSK'ya katılan her subayın ordunun gücünü arttırdığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye dünyanın sadece en köklü ordularından birine sahip olma kalmayan, aynı zamanda en eski kurmay eğitim sistemini kurmuş bir ülkesidir. Bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 2 bin 230 uncu yılını kutluyoruz. Kurumlarımızın bir kısmı, modern dönemdeki kuruluş yıl dönümleri üzerinden tarih veriyor olsa da, aslında çocuğunun geçmişleri bir hayli eskilere dayanıyor. Tarihimizdeki pek çok müessese batılıların modern dönemde önümüze çıkarttıkları kurumların ilhamı veya kopyasıdır. Siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Bu seviyede TSK'nın hem insan kaynağı, hem eğitim kalitesi, hem donanımı itibariyle mümkün olan en güçlü konuma ulaşması hayati öneme sahiptir. Geçmişte bir dönme vesayet odaklarının, bir dönem Fetöcü hainleri yol açtığı kayıplara rağmen önemli bir mesafe kat ettik. Türkiye'nin savunma sanayii teknolojilerinde geçtiğimiz 15 - 20 yılda kat ettiği mesafe dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir. Aynı başarıyı Milli Savunma Üniversitemizde subay ve astsubay eğitimi alanında da görüyoruz. Ordumuzun er erbaş seviyesindeki insan kaynağı ile ilgili yeni modeller de oldukça tatminkar şekilde yürüyor. TSK sınırlarımızı koruma, sınır ötesi harekat gerçekleştirme, dost ve kardeş ülkelere destek olma performansı ile adeta destan üzerine destan yazıyor. Milletimizin ülkesine olan güveninin artmasında ordumuzun başarılarının büyük payı var. Elbette sistem ve teknoloji önemli olmak birlikte meselenin özünde insan olduğunun da farkındayız" şeklinde konuştu.

"Eğer Türkiye güçlüyse yakın uzak her yerde zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır"

Türk milletinin, askerliğe ve teşkilatçılığa olan yatkınlığı sayesinde sürekli kendini yenileyerek gelişmeyi başardığını söyleyen Erdoğan, "Tarih boyunca kurduğumuz kesintisiz devletler zinciri bu kabiliyetin ürünüdür. Cumhuriyetimizi üzerinde inşa ettiğim 600 yıllık Osmanlı çınarı bile tek başına bir milleti, binlerce yıl ayakta tutacak motivasyonu sağlamaya yeterlidir. Geçmişi Asya'nın dört bir yanından Avrupa'nın derinliklerine uzanan, Afrika'ya selam veren izleri sebebiyle Amerika kıtasını kardeş bilen bir milletin, uzunca bir süredir kaderinin düğümlendiği yer işte burasıdır, Anadoludur. Türkiye'dir. Eğer Türkiye güçlüyse tüm bu coğrafyalarda gurur vardır, sevinç vardır. Eğer Türkiye güçlüyse dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumlar için bir çıkış yolu vardır. Eğer Türkiye güçlüyse yakın uzak her yerde zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır. Türkiye'nin bu güçlü duruşunun en önemli ayaklarından biri de askeri alanda mücadeleleri ve zaferleridir. Kahraman askerlerimiz yarım asra yakın bir süre önce Kıbrıs'ta sadece oradaki Türklerin canlarını kurtarmakla kalmamış, bu milletin üzerindeki külleri en zor şartlarda silkip atabileceğini göstermiştir. Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tüm tuzaklara, oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur. Suriye sınırlarımız üzerinden ülkemizi bölmek için harekete geçen PKK'lı ve DAEŞ'li canilerin tepelerine binerek ortaya koyduğumuz kararlılık ve elde ettiğimiz başarı, oyunu tümden değiştirmiştir. Libaya'da hem diplomatik, hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır" diye konuştu.

"Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği desteğin altını çizerek, "Sadece 44 günde kazanılan zafer tüm gözleri bir kez daha üzerimize çevirmiştir. Şimdi başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlığı içindeyiz. Bizim hiç kimsenin toprağında, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece emperyalistleri ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütü zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyor, onlara karşı tarihi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Binlerce kilometre öteden ses verip, sadece kendi siyasi ekonomi çıkarları için oluk oluk kan akıtanları tersine biz yaşatmak için gidiyoruz. Türkün olduğu yerde zulüm olmaz, masum kanı akmak, mazlum gözyaşı dökmez. Türkün olduğu yerde ancak güven olur huzur olur refah olur. Aksi yönde tek bir örnek gösterilemez. Bunun için milletimiz hep ordusunun muzaffer, askerinin şanlı, ülkesinin güçlü olması dileği ile dua eder. Bugün mezun olan siz subaylarımız böyle bir şanlı orduya kumanda edeceksiniz" açıklamalarında bulundu.

"15 Temmuz'un zirvesi olduğu mücadele süreciyle özgürlüğümüze vurulan prangaları parçalayıp attık"

Erdoğan, Türkiye'nin tarihi boyunca başlattığı kalkınma hamlelerine ve bu hamlelerin nasıl kesintiye uğradığına dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca çeşitli demokrasi kalkınma hamleleri başlatmıştır. Bu hamlelerin nasıl kesintiye uğradığına baktığınızda kimisinin gerisinde basit kişisel hesapların, kimisinin gerisinde vizyonsuzların, kimisinin gerisinde daha sıkıntılı durumların olduğunu görüyoruz. Her ne sebeple olsun kaçırdığımız her fırsatın bize ağır maliyetleri olmuştur. Demokrasimizin aldığı yaraların maliyeti milli birlik ve beraberliğimiz tehlikeye girmesine kadar varmıştır. Kalkınmada yaşadığımız gerilemenin maliyeti sadece yoksulluk olarak değil her alanda tıkanıklık şeklinde karşımıza çıkmıştı. Ülkemizi sadece üç beş tarım ürünü, üç beş maden ve katma değeri düşük üç beş ürüne mahkum edenlerin gayesi aslında istikbalimizin, istiklalimizin önünü kesmektir. Büyük uğraşlar neticesinde Türkiye bu kısır döngüyü kırmayı başarmıştır. Önce demokrasi ve kalkınma hamlemizi başarıya ulaştırdık. 15 Temmuz'un zirvesi olduğu mücadele süreciyle özgürlüğümüze vurulan prangaları parçalayıp attık. Bugün Türkiye bölgesinde ve dünyada başı dik şekilde kendi politikalarını uyguluyorsa bu sayededir. Milletimize böylesine kritik dönüm noktasında kendisine liderlik etme şerefini bize bahşettiği için ne kadar hamd etsek azdır" dedi.

TSK'nın maruz kaldığı saldırılara rağmen kısa sürede toparlandığını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Kahraman ordumuzun önce vesayet odakları, ardından FETÖ'cü hainler eliyle maruz kaldığı saldırılara, aldığı yaralara rağmen kısa sürede asıl gücüne, potansiyeline, vizyonuna ulaşması yürüdüğümüz yolun doğruluğun ispatıdır. Ülkemizi hedeflerine ulaştırma konusundaki kararlılığımız attığımız her adımda karşımıza çıkan fotoğrafla biraz daha perçinlenmektedir. Milli savunma üniversitemizin bu büyük fotoğrafın en önemi unsurlarından biri olarak ordumuza yetirdiği subay ve astsubayların her birini geleceğimizi aydınlatan birer ışık olarak görüyorum. Mezun subaylarımızı bir kez daha tebrik ediyorum" - İSTANBUL