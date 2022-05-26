Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği - Son Dakika
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Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği

26.05.2022 20:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, 3 saat süren toplantıdan sonra yapılan yazı açıklamada yeni bir harekatın sinyali verildi. MGK yayınladığı bildirisinde "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 3 saat süren toplantının ardından bildiri yayımladı. Bildiride, toplantıda, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü ifade edildi.

"HAREKATLAR KOMŞULARIMIZI HEDEF ALMIYOR"

MGK Bildirisinde, şunlar kaydedildi: "Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş, bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir. Mensubu olduğu uluslararası kuruluşlarda ve ittifaklardaki yükümlülüklerinin gereğini her daim müttefiklik ruhu ve hukuku ile ahde vefa ilkesine uygun bir şekilde yerine getiren Türkiye'nin, aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmış, bilhassa insanlığın ortak düşmanı olan terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere, bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur."

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasındaki savaşın durdurulması ve barışçıl çözüme giden yolun açılması için vakit kaybetmeksizin kapsamlı ateşkes ilan edilmesi gerektiği vurgulanan bildiride, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde ulaşılacak bir çözümün, bölgede kalıcı barışın tesisine esas teşkil edeceği belirtildi.

Son Dakika: MGK'dan yeni harekat sinyali: Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek operasyonlar milli ihtiyaçların gereği

YUNANİSTAN TEPKİSİ

MGK Bildirisinde, "Uluslararası hukuku ve taraf olduğu antlaşmaları ihlal eden Yunanistan'ın Ege Denizi'nde tedricen artan kışkırtıcı eylemleri ve iş birliği anlayışı ile hareket edilmesi gereken ittifakları istismar etmeye yönelik gayretleri ele alınmış, milletimizin hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlı tutumumuzun tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulanmıştır." denildi.

İSLAMOFOBİK EYLEMLER MASADA

Son dönemde bazı ülkelerde İslam düşmanlığının yeniden yükselişe geçmesinden duyulan endişenin de dile getirildiği aktarılan bildiride, "İlgili ülkelere, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve vatandaşlarımızın fiili saldırılarla hedef alınmasına varan kışkırtıcı eylemlerin görmezden gelinmemesi ve engellenmesi hususundaki sorumlulukları hatırlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

LİBYA'DA SAĞLANAN İSTİKRARIN ÖNEMİ VURGULANDI

MGK Bildirisinde, Libya'da sağlanan istikrar ile ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının ve yeni çatışmalara yol açabilecek adımlardan kaçınılmasının öneminin vurgulandığı, halkın beklentileriyle uyumlu şekilde, milli uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimlerin tüm Libya sathında düzenlenmesine duyulan ihtiyacın teyit edildiği de aktarıldı.

İşte alınan kararlar:

Son Dakika: MGK'dan yeni harekat sinyali: Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
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Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı! Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!

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