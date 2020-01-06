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Erdoğan: "Başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. Faaliyete...
6 saat önce
Erdoğan: "Başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. Faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi çözülmüş olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "Başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. Faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi çözülmüş olacaktır."
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