Erdoğan: "Başkentlinin Karşısına Çıkarılan Balonları 31 Mart Akşamı Bir Kez Daha Patlatacağız."
1 saat önce
Erdoğan: "Başkentlinin karşısına çıkarılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız."
Erdoğan: "Başkentlinin karşısına çıkarılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:48 Kaynak: AA
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