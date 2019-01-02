Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Başkentlinin Karşısına Çıkarılan Balonları 31 Mart Akşamı Bir Kez Daha Patlatacağız."

Erdoğan: "Başkentlinin Karşısına Çıkarılan Balonları 31 Mart Akşamı Bir Kez Daha Patlatacağız."

1 saat önce

Erdoğan: "Başkentlinin karşısına çıkarılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Başkentlinin karşısına çıkarılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:48 Kaynak: AA

Politika
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