Erdoğan, başpehlivan Ali Gürbüz'ü tebrik etti
35 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz
'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gürbüz'e telgraf göndererek tebriklerini iletti.
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