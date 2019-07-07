Son Dakika Haberleri: Erdoğan, başpehlivan Ali Gürbüz'ü tebrik etti
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Erdoğan, başpehlivan Ali Gürbüz'ü tebrik etti

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti.

Erdoğan, başpehlivan Ali Gürbüz'ü tebrik etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gürbüz'e telgraf göndererek tebriklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:10 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Ali Gürbüz, Kırkpınar, Güncel
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