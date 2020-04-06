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Erdoğan: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri şükranla...
6 saat önce
Erdoğan: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum"
Erdoğan: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:18 Kaynak: AA
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