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Erdoğan: "Batı kaynaklı tehditlere karşı çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ne kadar iyi...
6 saat önce
Erdoğan: "Batı kaynaklı tehditlere karşı çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ne kadar iyi sahip çıkarsak aile yapımızı o derece korumuş oluruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "Batı kaynaklı tehditlere karşı çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ne kadar iyi sahip çıkarsak aile yapımızı o derece korumuş oluruz."
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