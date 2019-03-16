Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bay Kemal, Eğer Sen Bir Müslümansan Terörün Kaynağının İslam Dünyası Olduğunu Nasıl...

Erdoğan: "Bay Kemal, Eğer Sen Bir Müslümansan Terörün Kaynağının İslam Dünyası Olduğunu Nasıl...

12 dakika önce

Erdoğan: "Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin?

Erdoğan:
Erdoğan: "Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:56 Kaynak: AA

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