Erdoğan: "Bay Kemal, Eğer Sen Bir Müslümansan Terörün Kaynağının İslam Dünyası Olduğunu Nasıl...
12 dakika önce
Erdoğan: "Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin?
Erdoğan: "Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et"
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:56 Kaynak: AA
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