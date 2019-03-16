Erdoğan: "Bay Kemal, Eğer Sen Bir Müslümansan Terörün Kaynağının İslam Dünyası Olduğunu Nasıl...
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin?
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:18 Kaynak: AA
Türkiye'nin En Borçlu Belde Belediyesiydi, 10 Senede İmkansızı Başardılar
İki Dünya Devi El Ele Verdi, Yapay Zeka Türkçeyi Söktü
Türkiye'nin 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek