Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama...
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Erdoğan: "Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama...

1 saat önce

Erdoğan: "Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz."

Erdoğan:

Erdoğan: "Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz."

İstanbul, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:34 Kaynak: AA
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