Erdoğan: "Bayrağı bez parçası, ezanı hoparlör gürültüsü, toprağı taş ve kum yığını, vatanı anlamsız bir saplantı, şehadeti sıradan bir ölüm olarak...

Erdoğan: "Bayrağı bez parçası, ezanı hoparlör gürültüsü, toprağı taş ve kum yığını, vatanı anlamsız bir saplantı, şehadeti sıradan bir ölüm olarak görenlerin İstiklal Marşı'nın manasını kavrayabilmesi mümkün değildir.

Erdoğan: "Bayrağı bez parçası, ezanı hoparlör gürültüsü, toprağı taş ve kum yığını, vatanı anlamsız bir saplantı, şehadeti sıradan bir ölüm olarak görenlerin İstiklal Marşı'nın manasını kavrayabilmesi mümkün değildir."

İstiklal Marşı, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Bayrağı bez parçası, ezanı hoparlör gürültüsü, toprağı taş ve kum yığını, vatanı anlamsız bir saplantı, şehadeti sıradan bir ölüm olarak... - Son Dakika

Son Dakika

5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi

Altının kilogramı 451 bin liraya geriledi

Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu

Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı

İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti

Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi

75 kilogramlık orkinos balığını 3 kişi zor kaldırdı