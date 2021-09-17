Üye Girişi
Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yargılanıyor - Son Dakika

Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yargılanıyor

17.09.2021 12:57
Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yargılanıyor, System.String[]

17 Aralık operasyonu adıyla bilinen ve dört bakanın istifasıyla sonuçlanan olaylar sebebiyle o dönem hakkında meclis soruşturması açılan eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava düşürülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın istinafta bozulmasıyla...

17 Aralık operasyonu adıyla bilinen ve dört bakanın istifasıyla sonuçlanan olaylar sebebiyle o dönem hakkında meclis soruşturması açılan eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava düşürülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın istinafta bozulmasıyla yeniden yargılanmaya başlandı. Bayraktar'ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirtirken, dava dosyası mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderildi.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, şikayetçi Erdoğan Bayraktar'ın avukatı Fatih Kesemen hazır bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Erdoğan Bayraktar'ın avukatı Kesemen, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme, dosyanın genişletilmesine ilişkin talebi yoksa mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Erdoğan Bayraktar'ın avukatı tarafından savcılığa sunduğu dilekçede, 26 Kasım 2014 tarihinde CHP'nin Beşiktaş'ta gerçekleştirilen İstanbul Bölge Toplantısında 17-25 Aralık operasyonları adıyla bilinen ve 4 bakanın istifası ile sonuçlanan olaylar sebebi ile hakkında meclis soruşturması açılan Bayraktar ve diğer bakanları kastederek kullandığı sözlerin eleştiri ve düşünceyi açıklama boyutunu geçerek hakarete dönüştüğü kanısına varıldığı belirtiliyordu. İddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

DAVA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Şubat 2018 tarihinde görülen duruşmada karar çıkmıştı. Mahkeme, sanık Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince, Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözleri daha önce meclis çalışmalarında, CHP grup toplantılarında söylemiş olması, meclis çalışmalarında söylenen sözler ve ileri sürülen düşünceleri meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmasının o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine meclisçe yasaklanması şartına bağlanmış olması sebebiyle davanın düşürülmesine karar vermişti.

ÜST MAHKEME KARARI BOZDU

Erdoğan Bayraktar'ın avukatının İstinaf Mahkemesi'ne başvurması üzerine, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Kararı değerlendiren üst mahkeme, 8 Nisan 2021 tarihinde verilen kararı bozarak, yerel mahkemeye geri gönderdi. Üst mahkeme kararında, davanın karara bağlanmasının ardından, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Genel Seçimlerinde, Kılıçdaroğlu'nun yeniden İzmir Milletvekili olarak seçildiği, yeniden milletvekili seçilen bir kişinin Anayasa uyarınca dokunulmazlık kazandığı ve bu nedenle sanık hakkında yargılamaya devam edilerek esas hakkında karar verilebilmesinin, dokunulmazlığın yeniden kaldırılması dava şartına bağlı olduğunun anlaşılması sebebiyle somut olayda, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dava şartı sürecinin sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi zorunluluğunun bozmayı gerektirdiği belirtildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan Bayraktar, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yargılanıyor - Son Dakika


Son Dakika

Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi 14:45 Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar 14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Celal Şengör'ün 14:26 Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş
New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü 14:15 New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim 14:06 Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak'' 13:52 Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''
Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı 13:20 Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada 12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada

Son Dakika Haberleri
14:49 Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı
14:45 Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi
14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar
14:26 Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti
14:25 Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş
14:15 New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü
14:07 Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu
13:53 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi
13:51 Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''
13:50 Milli Takım antrenörlüğü için, TFF yöneticisi Hamit Altontop'un kardeşi Halil Altıntop düşünülüyor
Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı         
14:49
Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti         
14:37
Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti         
14:27
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi         
14:20
Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu         
14:07
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi         
13:54
Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu         
13:49
Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım         
12:26
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi         
12:12
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
İmzalar atıldı! Espor organizasyonu Fnatic ve kripto para borsası Crypto'dan 15 milyon dolarlık ortaklık İmzalar atıldı! Espor organizasyonu Fnatic ve kripto para borsası Crypto'dan 15 milyon dolarlık ortaklık         
10:51
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 14:55:48. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yargılanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement