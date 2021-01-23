Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? - Son Dakika

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bir süredir sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.

Eski Bakan Bayraktar, geçen ay sosyal medyada "Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise 'Parti'nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, Hadi!" mesajını paylaşmıştı.

İNCE MESAJI

Erdoğan Bayraktar yeni yaptığı paylaşımda ise yeni parti kurma hazırlığı yapan Muharrem İnce'ye değindi. Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyasi partinin İyi günlerini yaşayıp sonradan ortaya çıkarak varlık göstermek çok zor. Ancak mefluç olmuş yapıların içinden bir huruç hareketi ile "VATAN" diyerek canını dişine takanlar müstesna; Atatürk, Menderes,Özal ve Erdoğan gibi, Muharrem İnce bir nebze benziyor."

Yaptığı paylaşım sonrası akıllara, "Erdoğan Bayraktar, Muharrem İnce'nin partisine mi katılıyor?" sorusu geldi.

2013 YILINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Erdoğan Bayraktar, 2013 yılında NTV canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamayla Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ile AK Parti Milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.