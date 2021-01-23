Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? - Son Dakika

Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor?

23.01.2021 20:41
Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor?, System.String[]

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, parti kurma hazırlığı yapan Muharrem İnce'ye değinerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Bayraktar, İnce'yi Atatürk, Menderes, Özal ve Erdoğan ile aynı listeye aldı. Eski bakanın bu paylaşımı sonrası "İnce'nin partisine mi katılıyor" tartışmaları da alevlendi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bir süredir sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.

Eski Bakan Bayraktar, geçen ay sosyal medyada "Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise 'Parti'nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, Hadi!" mesajını paylaşmıştı.

Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor?

İNCE MESAJI

Erdoğan Bayraktar yeni yaptığı paylaşımda ise yeni parti kurma hazırlığı yapan Muharrem İnce'ye değindi. Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyasi partinin İyi günlerini yaşayıp sonradan ortaya çıkarak varlık göstermek çok zor. Ancak mefluç olmuş yapıların içinden bir huruç hareketi ile "VATAN" diyerek canını dişine takanlar müstesna; Atatürk, Menderes,Özal ve Erdoğan gibi, Muharrem İnce bir nebze benziyor."

Yaptığı paylaşım sonrası akıllara, "Erdoğan Bayraktar, Muharrem İnce'nin partisine mi katılıyor?" sorusu geldi.

Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor?

2013 YILINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Erdoğan Bayraktar, 2013 yılında NTV canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamayla Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ile AK Parti Milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor?

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Son Dakika Politika Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? - Son Dakika


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