Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek...
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Erdoğan: "Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek...

1 saat önce

Erdoğan: "Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasıyla geçmesini arzu ediyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasıyla geçmesini arzu ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:00 Kaynak: AA
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