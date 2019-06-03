Erdoğan: "Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek...
1 saat önce
Erdoğan: "Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasıyla geçmesini arzu ediyoruz.
Erdoğan: "Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasıyla geçmesini arzu ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:00 Kaynak: AA
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