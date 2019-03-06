Erdoğan: Bazı Anketlerin Manipülasyon İçin Kullanıldığına Şahit Oluyoruz.
50 dakika önce
Erdoğan: Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz.
Erdoğan: Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:59 Kaynak: AA
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