Erdoğan: Bazı Anketlerin Manipülasyon İçin Kullanıldığına Şahit Oluyoruz.

Erdoğan: Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz.

Erdoğan: Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz.

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