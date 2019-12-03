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Erdoğan: "Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye...
6 saat önce
Erdoğan: "Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir."
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