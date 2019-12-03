Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye... - Son Dakika

Erdoğan: "Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye...

6 saat önce

Erdoğan: "Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:24 Kaynak: AA
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